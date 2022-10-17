Son dakika: Beşiktaş'tan Ghezzal ve Weghorst için sakatlık açıklaması

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Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst sakatlandı. Ghezzal sakatlanmasının ardından maça devam edemezken Weghorst mücadeleyi tamamlamıştı. Ghezzal'ın Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında, Weghorts'un ise Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst’un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

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Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst’un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.