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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Georges Nkoudou açıklaması

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Georges Nkoudou açıklaması

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Georges Nkoudou’nun MR'ı çekildi. Nkoudou’nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edildi.

Beşiktaş, Georges Nkoudou’nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

N'Koudou Hatayspor karşılaşmasının 43. dakikasında sakatlık yaşamış ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı. Beşiktaş hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş-Hatayspor maçında Kevin NKoudou sakatlandı
Beşiktaş-Hatayspor maçında Kevin N'Koudou sakatlandı!

 

Son Dakika: Beşiktaştan Georges Nkoudou açıklaması

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