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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!

Beşiktaş, Gaziantep maçındaki hakem kararlarına "VAR" üzerinden tepki gösterdi.

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

 

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