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Son dakika: Beşiktaş'tan forvete Franck Mbella Etouga hamlesi!

#Transfer#Beşiktaş#Franck Mbella Etouga
Son dakika: Beşiktaştan forvete Franck Mbella Etouga hamlesi

Süper Lig'in bitimiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, 20 yaşındaki Kamerunlu santrfor Franck Mbella Etouga için Gana ekibi Asante Kotoko ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Asist Analiz'in haberine göre Beşiktaş, 20 yaşındaki Kamerunlu santrfor Franck Mbella Etouga için kulübü Asante Kotoko ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'YE DE YAZILMIŞTI

20 yaşındaki Etouga, bu ayın başlarında Fenerbahçe için de yazılmıştı. Haberde genç golcü için Atletico Madrid, Sevilla ve Elche gibi kulüplerin de devrede olduğu ifade edilmişti.

25 MAÇTA 19 GOL

Franck Mbella Etouga, Asante Kotoko formasıyla Gana Premier Ligi'nde çıktığı 25 maçta 19 gol atıp 2 asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Franck Mbella Etouga

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