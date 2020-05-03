Son dakika | Beşiktaş'tan FIFA, UEFA ve FIBA'ya çağrı! "Sözleşme feshi..."

Urgancılar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşlerini şu cümlelerle ifade etti:

OYUNCULARA DA!

Pandemi sonrasında her şeyi kulüplerin kendi imkanlarıyla, kendi bünyelerinde ve yerelde çözmelerini beklemek hayalcilik. FIFA, FIBA, UEFA gibi kurumlar federasyonlarla birlikte inisiyatif alıp lisans yönetmeliklerini, finansal kuralları gözden geçirmeli, mevcut yapı değiştirilmeli. Örneğin bir kulübün gelirleri ne kadar azaldıysa, giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturan sporcu maliyetleri de ‘diyet ödemeksizin’ aynı oranda azaltılabilmeli veya bir süre hem sporcular hem de kulüpler için eski sözleşme ve kurallardan bağımsız fesih hakları gündeme getirilmeli.”

BİR NURULLAH ÇIKMIYORSA ALTYAPI KAPANMALI

Beşiktaş'ta altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan salgın sonrası tüm dünyada futbol ekonomisinin küçüleceğini ve kulüplerin kendi akademilerine yöneleceğini belirtirken, bu sürece hazır olduklarını söyledi. Şerefiyle oynayan, hakkı ile kazanan gençler yetiştirmek istediklerini belirten Fidan şu ifadeleri kullandı: · Birçok kulüp ‘Biz Ajax modeline geçtik’ diyor ama oyuncu çıkmıyor. Biz Ajax veya İngiltere modeli seçmedik. Çünkü Ajax Hollanda’nın sistemine göre bir model oluşturdu. Ülkemizin eğitim sistemini göz önüne alarak kendi modelimizi kendimiz oluşturuyoruz. Beşiktaş Modeli. Bir altyapı 6 milyon Euro istenen Samsun kalecisi Nurullah yetiştiremiyorsa kapatmak lazım. Sıradan sağ bek orta saha oyuncusu, kaleci altyapıdan yetiştiremiyorsan altyapıyı kapatmak lazım. Aslında akademileri kapatmaktan ziyade, okul olarak görmek lazım. Akademimizde sporcularımızın eğitimleriyle, psikolojik durumlarıyla ve beslenmeleriyle ilgilenen departmanlarımız var. Biz sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Sporcularımız bireysel yeteneklerini geliştirebilecekleri birçok eğitim alıyor.