Son Dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Krunic çalımı!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin uzun bir süredir istediği Krunic için kulübüyle temaslara başladı. Kanarya'da özellikle İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız için Beşiktaş, şartlarını zorlamaya karar verdi. Öte yandan Beşiktaş'a, Serie A ekibinden sürpriz bir 10 numara önerildi.

ON NUMARAYA İTALYA'DAN ÖNERİ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda 10 numara mevkisi için futbolcu bakan Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından Atalanta forması giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk teklif edildi. Bergamo ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan yıldız orta sahayı Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'e sunduğu ve hocadan gelecek yanıta göre bu oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlılar'ın yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu ilk olarak kiralamayı düşündüğü de ifade ediliyor. Atalanta teknik direktörü Gasperi'nin tercih etmediği oyuncu geçen sezonu Torino'da geçirmişti.

Haberin Devamı

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Torino formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 6 asiste imza atmıştı. 2020'de Lokomotif Moskova'dan 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha Mavi- Siyahlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Rusya ile de 41 maça çıkan futbolcu 6 kez ağları sarstı.

Beşiktaş, Milan ile temasa geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın formasını giyen Rade Krunic için Fenerbahçe uzun bir süre boyunca uğraş vermişti. Ancak iki taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından Çizme ekibi, satışa sıcak bakmamıştı.

Fanatik'in haberine göre; her şeye rağmen orta saha arayan Siyah-Beyazlılar, Milan ile temasa geçti. Oyuncunun menajeri vasıtasıyla maliyet araştırması yapılıyor. 2019’dan beri Kırmızı-Siyahlı ekibin formasını giyen ve 2 senelik daha sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcu için şartlar zorlanacak.

Her ihtimal düşünülüyor

Bu bölge için Roberto Pereyra’yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar, iki oyuncudan birini mutlaka renklerine bağlamak istiyor. Şu anda önceliğin Pereyra olduğu öğrenilirken, her ihtimali düşünen Beşiktaş’ın, Krunic’i de listede tuttuğu bildirildi.

Haberin Devamı