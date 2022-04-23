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Son Dakika: Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na zam!

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Sözleşme
Son Dakika: Beşiktaştan Ersin Destanoğluna zam

Beşiktaş Yönetimi, lig bitimine sayılı günler kala birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ersin Destanoğlu’nun bonservisinde güncellemeye gitti. Bu doğrultuda 21 yaşındaki kaleci için istenen bedel, 10 milyon Euro’dan 12’ye yükseltildi.

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Siyah-Beyazlılar’ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ersin Destanoğlu, transfer döneminin de gözdesi olmaya devam ediyor.

21 yaşında olmasına rağmen; Süper Lig , Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşayan genç eldiven için başta Fransa’dan olmak üzere birçok kulübün ilgisinin olması sonrasında yönetim de kararını verdi.

Yeni sezonda Avrupa’da olmak isteyen genç kalecinin önünü açmayı planlayan yönetim, menacerler aracılığıyla gelen teklifler sonrasında planlamasını yaptı.

Engel olunmayacak

Fanatik'in haberine göre yönetim, daha önce 10 milyon Euro olarak belirlenen transfer bedelini 12’ye yükseltti. Bu bedeli resmi olarak teklif eden bir Avrupa kulübü olursa Ersin’in gidişine onay verilecek. Ersin, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig’de 33 maçın 29’unda görev yapmıştı.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Sözleşme

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