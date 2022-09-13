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Son dakika: Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na 5 yıllık sözleşme teklifi

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#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaştan Ersin Destanoğluna 5 yıllık sözleşme teklifi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 18:06

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp 21 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık kontrat teklif etti.

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Siyah beyazlı takımın 1. kalecisi konumunda olan Ersin'in devam eden kontratı sezon sonunda tamamlanacak.

21 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş, henüz anlaşma sağlayamadı. Transfer dönemi devam ederken gerçekleşen görüşmede Ersin'e 5 yıllık kontrat teklif edilmişti.

NTV Spor'un haberine göre, oyuncunun talebi ile siyah beyazlı kulübün teklifi uyuşmadığı için anlaşma gerçekleşmedi. Ersin ve menajeri ile yeniden biraraya gelecek olan yönetim kurulu, 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, 90 maçta siyah beyazlı takımın kalesini korudu.

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#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#Süper Lig

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