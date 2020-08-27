Son Dakika | Beşiktaş'tan Dusko Tosic sürprizi! Geri dönüyor...
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme eski futbolcu Dusko Tosic geldi. Çin'de sözleşmesi sona erecek olan futbolcu, tekrar Beşiktaş'a dönebilir...
Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde..
Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.
35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.
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