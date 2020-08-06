MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'tan Domagoj Vida-Marcelo takasına ret!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Domagoj Vida-Marcelo takasına ret!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Domagoj Vida-Marcelo takasına ret!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'tan Domagoj Vida-Marcelo takasına ret!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo’nun siyah beyazlı takıma geri dönme planları teknik direktör Sergen Yalçın’a takıldı.

Spor Arena / İsmail ER - 2016 yılında Hannover’den 2 milyon Euro’ya transfer edilen Brezilyalı futbolcu, 1 sezon Beşiktaş forması giydikten sonra 7 milyon Euro bonservisle Olympique Lyon’a satılmıştı.

Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo yeniden Beşiktaş forması giymek için haber yollarken Domagoj Vida’yı transfer etmek isteyen Lyon da Sambacı’yı takasta kullanıp üstüne bir miktar da para içeren bir teklifle Kartal’ın kapısını çaldı.

MARCELO'NUN AKLI KARTAL'DA KALDI

Sık sık eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gelip alışveriş yapan Marcelo siyah beyazlı yöneticilerle de ilişkilerini sıcak tutarken taraflar arasındaki bu temaslar Vida’nın da dahil edildiği transfer görüşmelerine dönüştü.

Ayrılmak isteyen Sambacı’ya izin veren Lyon, Vida’yı kadrosuna katabilmek için Marcelo+3 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Ancak yönetim bu teklifi ilettiğinde Sergen Yalçın sisteminde değişiklik yapacağını ve Vida’nın Marcelo ile takasına ve gönderilmesine sıcak bakmadığını söyledi. Ve bu yanıtla da Marcelo’nun Beşiktaş hayali sona erdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle