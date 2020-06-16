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Son Dakika | Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması!
Beşiktaş, Antalyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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