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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 08:42,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın...

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın...
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Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun planlaması da başladı. Siyah beyazlıların eski golcüsü Demba Ba da geri dönüş için sinyali gönderdi. Sergen Yalçın'ın da bu konu hakkındaki görüşü ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi...

Medipol Başakşehir’in golcü yıldızı Demba Ba eski takımı Beşiktaş’a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncunun gelmesine çok sıcak bakıyor.

Kartal'da ilginç bir gelişme yaşandı… Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.

Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehir'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

TARAFTAR ONU UNUTMADI

Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı. (Takvim)

Son Dakika | Beşiktaştan Demba Ba sürprizi Sergen Yalçın...

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