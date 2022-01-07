Son Dakika: Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor maçı için TFF'ye erteleme başvurusu

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Beşiktaş, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için resmi başvuruyu yaptı.

Siyah beyazlılar TFF’den karşılaşmanın başka bir tarihte oynanmasını talep etti.

TFF TALİMATI 'HÜKMEN MAĞLUBİYET'İ İŞARET EDİYOR

Talimatlarda, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmesi yönünde bir ibare mevcut.

Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle:

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.

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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının tarihi 9 Ocak 2022 Pazar günü olarak belirlenmişti. Erteleme olmaz ise karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.