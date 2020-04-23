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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve ayrılık açıklaması!

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Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve ayrılık açıklaması!
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Beşiktaş, 34 yaşındaki golcü futbolcusu Burak Yılmaz'la yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün basında ‘Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor’ başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve kaptanımız Burak Yılmaz’a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Burak Yılmazdan ayrılık ve indirim açıklaması
Burak Yılmaz'dan 'ayrılık ve indirim' açıklaması

Son dakika: Beşiktaştan Burak Yılmaz ve ayrılık açıklaması

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