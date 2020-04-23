Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve ayrılık açıklaması!

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün basında ‘Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor’ başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.



Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve kaptanımız Burak Yılmaz’a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.



Saygılarımızla





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