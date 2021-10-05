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Son Dakika: Beşiktaş'tan bir transfer atağı daha! Kaan Ayhan...

#Beşiktaş#Kaan Ayhan#Transfer
Son Dakika: Beşiktaştan bir transfer atağı daha Kaan Ayhan...

Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yaz ayında kadrosuna katmayı başaramadığı Kaan Ayhan’ı Ocak ayında takıma kazandırmak istiyor. Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla yönetime olumlu yanıt verse de transferi Sassoulo’ya takılan Milli stoperin, bu kez bonservisiyle alınması planlanıyor.

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Transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, sadece tek hamle konusunda istediğini alamamıştı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı.

Fanatik'in haberine göre; başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmeyen idareciler, Ocak’ta strateji değiştirecek. Beşiktaş Yönetimi’nin, ara transfer dönemi öncesinde Yeşil-Siyahlı kulüple görüşüp Kaan’ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.

“Sassuolo’yla anlaşılırsa oğlum Türkiye’de oynamak ister” sözlerini sarf eden Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan’ın, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı.

Baba Ayhan’ın, İtalyan kulübünün ikna edilmesi halinde oğlunun Siyah-Beyazlılar’a transfer olmaya istekli olduğunu ilettiği öğrenildi. Öte yandan Kaan Ayhan’ın, Beşiktaş’tan yakın arkadaşı Kenan Karaman’la da görüşüp Siyah-Beyazlılar’a olumlu mesaj gönderdiği ancak transferin Sassuolo’ya takıldığı kaydedildi.

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#Beşiktaş#Kaan Ayhan#Transfer