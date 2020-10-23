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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması!

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Beşiktaş Kulübü, yeni transferi Bernard Mensah'ın bonservisiyle ilgili çıkan haberler hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan Mensah açıklaması şu şekilde:

Medyada yer alan ‘Beşiktaş’ta Bernard Mensa krizi’ başlıklı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

17 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonlu geçici transfer sözleşmesiyle Futbol A Takım kadromuza dahil olan Bernard Mensah için, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Kayserispor Kulübü ile görüşülüp anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüzün Bernard Mensah’ın geçici ya da muhtemel nihai transferi kapsamında tek muhatabı Kayserispor olup Kayserispor dışında bir başka kulübe, transfer ücreti ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Son Dakika | Beşiktaştan Bernard Mensah açıklaması

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