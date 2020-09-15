Son Dakika | Beşiktaş'tan Bayern Münih'e Mert Yılmaz için yeni teklif!

Beşiktaş’ta sağ bek konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Mert Yılmaz ismi gündeme gelmişti.

İlk yapılan görüşmede Beşiktaş’ın ilk teklifi 500 bin Euro iken Bayern kulübünün istediği ücret 1 milyon Euro’ydu. Bu ücret ikinci görüşmede 600 bin Euro’ya düştü ancak Bayern, bu bedeli nakit olarak istediğini Beşiktaşlı yetkililere iletti. Beşiktaş, 600 bin Euro’yu üç taksitle ödeyelim derken; Alman kulübü bu ücretin ödenmesi konusunda soru işaretlerinden ötürü taksite yanaşmış durumda değil.

Yabancı sınırından ötürü sağ bek mevkisini Türk yapmak isteyen Beşiktaş’ta, Mert Yılmaz olmazsa diğer gündemdeki diğer isim Nazım Sangare. Ancak Antalyaspor ile Beşiktaş arasında anlaşma yapılabilmiş değil. (Asist Analiz / İlke Cancanoğlu)

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