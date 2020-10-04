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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı

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Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı
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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir, ayrılık sürecinde yaşananları anlattı.

Beşiktaş'tan Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir, Hırvatistan'a gitmeden önce havalimanında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir, ''Mutsuz oldum, üzüldüm, kırıldım ancak bu süreç geçti. Sergen hocanın beni kadro dışı bırakması, hele de yönetimin böyle bir tasarrufu hayal kırıklığı oldu.'' sözlerini kullandı.

''AYRILMAK ÜZÜCÜ...''

27 yaşındaki futbolcu, ayrıca ''Konyaspor maçı günü yöneticimiz Cenk Sümer aradı, “hocamızın kararı doğrultusunda kadroda düşünülmüyorsun takım bulana kadar A takımdan ayrı idman yapacaksın” dedi. Çocukluk anılarımızdan bugüne kadar düşününce ayrılmak üzücü. Büyük Beşiktaş taraftarından bu desteği almak değerli. Onların değerlerini sahada yansıtabilmişim. Doğru adımlarda yürüdüğümü hissettim.'' şeklinde konuştu.

 

Son Dakika | Beşiktaştan ayrılan Umut Nayirdan Sergen Yalçın ve transfer itirafı

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