Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı

Beşiktaş'tan Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir, Hırvatistan'a gitmeden önce havalimanında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir, ''Mutsuz oldum, üzüldüm, kırıldım ancak bu süreç geçti. Sergen hocanın beni kadro dışı bırakması, hele de yönetimin böyle bir tasarrufu hayal kırıklığı oldu.'' sözlerini kullandı.

''AYRILMAK ÜZÜCÜ...''

27 yaşındaki futbolcu, ayrıca ''Konyaspor maçı günü yöneticimiz Cenk Sümer aradı, “hocamızın kararı doğrultusunda kadroda düşünülmüyorsun takım bulana kadar A takımdan ayrı idman yapacaksın” dedi. Çocukluk anılarımızdan bugüne kadar düşününce ayrılmak üzücü. Büyük Beşiktaş taraftarından bu desteği almak değerli. Onların değerlerini sahada yansıtabilmişim. Doğru adımlarda yürüdüğümü hissettim.'' şeklinde konuştu.

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