Son Dakika: Beşiktaş'tan Arthur Masuaku açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Lugano maçında sakatlanan Arthur Masuaku’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilen futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Arthur Masuaku’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.