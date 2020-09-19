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Futbol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı için koronavirüs açıklaması!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı için koronavirüs açıklaması!
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Beşiktaş, Antalyaspor maçının başlamasına dakikalar kala koronavirüs açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 2. haftasında Vodafone Park’ta ağırlayacağı Fraport Tav Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden olmuştur.

Fraport Tav Antalyaspor tarafından dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da Futbol A Takımımızın sağlığını korumak, Camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu’na da ilettiğimiz üzere, Fraport Tav Antalyaspor’un İstanbul’da bulunan kafilesine Covid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve Futbol A Takımımız, talebimiz olan test yapılmadan Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşmak durumunda kalmıştır.

Hal böyle iken;

Fraport Tav Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Portekiz temcilcisi Rio Ave ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızda, hafta içi yapılacak rutin Covid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir.

Saygılarımızla,

Son Dakika | Beşiktaştan Antalyaspor maçı için koronavirüs açıklaması

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