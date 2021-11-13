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Son Dakika: Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar operasyonu!

#Beşiktaş#Anderson Taslica#Vincent Aboubakar
Son Dakika: Beşiktaştan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar operasyonu

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Talisca'yı devre arasında kadrosuna katmak için çalışmasını tamamladı. Kartal’ın, sezonun ikinci yarısı için Al Nasrr’dan 4 milyon Euro alacak olan tecrübeli hücumcu için kulübüne maaşının yarısını karşılayıp kiralama önerisinde bulunacağı konuşuluyor. Siyah-Beyazlılar, Al Nasrr’ın ekonomik krizde olması sebebiyle bir diğer eski oyuncusu Aboubakar'ın da Ocak’ta ayrılık planı bulunması durumunu dikkatle takip ediyor.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, 12 haftanın sonunda zirveyle olan farkın 10’a çıkması sonrasında planlamasını güncellemişti. Hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu sebebiyle ileri bölgeyi güçlendirme planı yapan Kara Kartal, 2016-18 yılları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca’yı tekrar gözüne kestirdi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ’ta yaşadığı şampiyonluğun ardından Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Sambacı, sezon başında ise 8 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr’ın yolunu tuttu. Yeni kulübünün en önemli yıldızı konumunda bulunan ve 9 maçta 5 gollük performans ortaya koyan başarılı oyuncu, Arap kulübünün ekonomik kriz yaşaması sonrasında Ocak’ta ayrılık kararı aldı ve Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

Hayali Premier Lig ama...

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Al Nassr’dan yıllık 8 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Siyah-Beyazlılar’ın yarım dönem kiralama teklifi hazırlığında olduğu belirtildi. Sezonun ilk bölümü için kulübünden 4 milyon Euro alan deneyimli oyuncu için kalan 4 milyon Euro’luk maaşının yarısının karşılanması ve bedelsiz kiralama önerisinde bulunulacağı kaydedildi. Kulübünden ayrılmaya karar veren Talisca’nın da Brezilya vatandaşı olması ancak Milli takımda forma giymemesi ve Avrupa pasaportunun da bulunmamasından dolayı çok fazla seçeneği yok. Hayali olan Premier Lig’e, milli takımda oynama şartı sebebiyle gidemeyen Talisca için diğer liglerden de büyük bütçeli teklifin olmadığı kaydedildi.

Aboubaka beklemede!

Kamerunlu golcüyle geçen sezon şampiyonlukla sona eren maceranın ardından yolları ayıran Siyah-Beyazlılar, Al Nasrr’ın ekonomik krizde olması sebebiyle eski oyuncusunun da Ocak’ta ayrılık planı bulunması durumunu dikkatle takip ediyor.

Sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’nin sergilediği performansın beklentilerin altında kalması sonrasında Belçikalı futbolcunun formunu devre arasına kadar izleyecek olan Beşiktaş, duruma göre Aboubakar için çalışma başlatabilir.

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#Beşiktaş#Anderson Taslica#Vincent Aboubakar

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