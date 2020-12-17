Son Dakika | Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması!

Siyah-Beyazlı formayı 2016-18 yıllarında başarıyla giyen ve takımla 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

26 yaşındaki Brezilyalı hücumcu, peş peşe yayınladığı fotoğraflarla Instagram’daki takipçi sayısını 1 milyona yükseltmişti. Yıldız ismin transfer durumuyla ilgili olarak Kara Kartal’dan ilk açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca konusunun gündemi meşgul etmesi üzerine yönetimdeki kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, “Anderson Talisca’nın gelmesini en çok ben isterim. Bonservisini halleder ya da bizim şartlarımıza uyan bir kiralama durumu olursa transferi gerçekleşebilir. Aksi durumda transfere büyük paralar ödeme planımız yok. Bizim önceliğimiz, kulübün yaşaması” ifadelerini kullandı.

Ayda 1 milyon Euro kazanıyor

Portekiz ekibi Benfica’dan 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bonuslarla beraber yıllık 12 milyon Euro (114 milyon TL) kazanan Sambacı, Çin macerasında 3 sezonda 65 maça çıkıp rakip fileleri 38 kez sarsmıştı. (Fanatik)

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