Son dakika | Beşiktaş'tan Alanyaspor'a bir genç transferi daha: Alpay Çelebi

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi ile anlaştı. Alpay'ın Alanyaspor'a satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'a kiralanan 21 yaşındaki stoper, çıktığı ilk maçta sakatlanmış ve ardından Beşiktaş'a dönmüştü.

ALANYASPOR'A BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN 3. İSİM

Alanyaspor yaz transfer döneminde Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki ön libero Fatih Aksoy ile 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna katmıştı. Akdeniz ekibi, Alpay transferi ile Beşiktaş altyapısından 3. ismi transfer etmiş olacak.

Alanyaspor, Welinton'a karşılık Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u takas yolu ile transfer ederken; Fatih ile 5 yıllık, Ahmet Gülay ile de satın alma opsiyonu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş ise Alanyaspor'dan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fabrice N'Sakala ve 31 yaşındaki Welinton'u transfer etmişti.

GENÇLER ALANYA'YA, YAŞLILAR BEŞİKTAŞ'A

Alanyaspor, Beşiktaş'ın gençlerini kadroya katarken, Siyah-Beyazlılar'ın ise Akdeniz ekibinden yaşlı oyuncuları transfer etmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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