Son dakika: Beşiktaş'tan Ahmet Çakar açıklaması! 'Hukuki işlem başlatıldı...'

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.



Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.



İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

AHMET ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI

Ahmet Çakar, Beşiktaş - Alanyaspor maçı sırasında Twitter'dan; "Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor..." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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