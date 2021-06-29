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HaberlerSpor HaberleriSon Dakika: Beşiktaş'tan Adem Ljajic’e ya indirim ya kulüp bul teklifi
GeriSpor Son Dakika: Beşiktaş'tan Adem Ljajic’e ya indirim ya kulüp bul teklifi
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Spor Arena
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Adem Ljajic’e ya indirim ya kulüp bul teklifi

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Adem Ljajic’e ya indirim ya kulüp bul teklifi

Beşiktaş Yönetimi, Sırp oyuncunun menajerine talimat verdi.

Beşiktaş’ta yıllık 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic siyah beyazlı formayı giyebilmek için ya ücretinde indirim yapacak ya da kendisine kulüp bulacak. Sırp oyuncunun menajeri ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim, 2 seçenek sundu.

FEDAKÂRLIK YAPMASI GEREK

Tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken siyah beyazlılar “Ljajic için ödenen para çok yüksek. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen kulübümüz bu yükün altından kalkmak zorunda ama futbolcular da fedakârlık yapmalı. Ya da başka bir kulübe kiralık veya satılık olarak gönderebiliriz” teklifini yaptı. Türkiye’yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Ljajic’in bu öneriyi düşüneceğini söylediği öğrenildi.

Son Dakika: Beşiktaştan Adem Ljajic’e ya indirim ya kulüp bul teklifi

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