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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 23:53,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması!
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Beşiktaş, Adem Ljajic'in corona virüs süphesi sebebiyle karantina altına alındığı iddialarına resmi siteden yanıt verdi.

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic’in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir.

Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Son Dakika | Beşiktaştan Adem Ljajic ve corona virüs açıklaması

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