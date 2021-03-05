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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'tan açıklama! 'Algı operasyonları...'

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Son dakika: Beşiktaş'tan açıklama! 'Algı operasyonları...'

Beşiktaş Kulübü, son zamanda ligde artan hakem tartışmaları sonrası resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve “ADALET” duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

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