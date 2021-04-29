Son dakika: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 'Galatasaray maçında...'

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlginç bir stres ortamı oluşturuluyor. TV programlarında da bu konu çok işleniyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar ilginç ve daha önce yaşanmamış durumlar. Biz bu strese gelmiyoruz. Sergen Hoca'nın serzenişi haklı. İlginç bir stres ortamı oluşturuluyor. TV programlarında da bu konu çok işleniyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar ilginç ve daha önce yaşanmamış durumlar. Biz bu strese gelmiyoruz. Sergen Hoca'nın serzenişi haklı"

Aboubakar'ın son durumu

"Aboubakar daha takımla antrenmana çıkmadığı için Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor ama ben Galatasaray maçına hazır olacağını düşünüyorum."

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