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Haber Giriş: 28.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo sürprizi!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo sürprizi!
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme gelen isimlerden biri sezon sonu Galatasaray’dan ayrılacak olan sol bek Yuto Nagatomo oldu.

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için ihtiyaç duyulan bölgelere transfer için arayışlarını sürdürürken menajerler siyah beyazlılara birçok isim öneriyor.

Kulübe başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular.

BİRÇOK İSİM VAR

Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N’Sakala, Yuto Nagatoma, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo... Galatasaray’da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo’yu da değerlendirmeye aldı. Öte yandan siyah beyazlılar, dün sabah kontrol amaçlı koronavirüs testinden geçti. Test sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Yuto Nagatomo sürprizi

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