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Son dakika: Beşiktaş'ta yönetim ile Şenol Güneş arasında transfer zirvesi! 5 bölgeye takviye yapılacak

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş
Son dakika: Beşiktaşta yönetim ile Şenol Güneş arasında transfer zirvesi 5 bölgeye takviye yapılacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

5 bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş’ta alınacak isimlerle ilgili son karar bugünkü toplantıda verilecek.

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Beşiktaş yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturuyor. Siyah beyazlılar yeni sezonda yapılması gereken transfer çalışmaları için scout ekibinin ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı’nın hazırladığı yeni transfer listesini tek tek analiz ederek fikir alış verişinde bulunacak. Tavan ve taban fiyat konusunda titiz çalıştıklarını belirten futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda karar alacaklarını belirtti.

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ÖNCELiK STOPERE TAKViYE

Güneş, 5 ayrı mevkiye oyuncu gerektiğinin altını çizerken kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor doğrultusunda çalışan yönetim 9 kişilik transfer listesini hazırladı ve kararı Güneş’in isteğine bıraktı. Tecrübeli teknik adam, takımdan ayrılacağını ifade eden Saiss’in yerine önceliğin stoper olduğunu vurgularken sezon başı kampına defans oyuncusunun yetiştirilmesini istedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş

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