Son Dakika: Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor! Valerien İsmail transferde kararını verdi...

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Beşiktaş bir yandan Valerien İsmael ile oyun planını oturtmaya çalışırken, diğer taraftan da kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden biri olan Güven Yalçın için sıcak gelişmeler yaşandı. Genç golcü ile anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

9 GOLE DiREKT KATKI

Güven zaman zaman performansıyla eleştirilse de bu sezon 32 maçta şans buldu. 6 gol ve 3 asistle öne çıktı.

EMİRHAN İLKKAN PLANI

Göztepe ve Konyaspor ’la oynanacak son iki maçta genç isimlere daha fazla şans vermeyi düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Emirhan İlkhan’la ilgili özel planlar yapıyor. Hazırlık kampına en az 12 altyapı oyuncusu götürecek olan Fransız çalıştırıcı, gelecek sezon 17 yaşındaki Emirhan’ı vitrine çıkarmayı hedefliyor.

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Emirhan’ın yanı sıra Güven, Can, Rıdvan ve Ersin gibi gençlere de ayrı ayrı önem veren ve bu oyuncuların yeni sezonda kadroda tutulması yönünde görüş bildiren Valerien Ismael, takımın sadece belirli bölgelerine tecrübeli isimleri monte edecek. Yeni sezonda Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier başta olmak üzere forvet ve santrfor hattında da birkaç deneyimli isim kullanmayı planlayan siyah-beyazlı teknik direktör, genç isimleri de bu tecrübeli oyuncuların etrafına yerleştirecek.

YOLCULAR BELLİ OLUYOR

Tüm kulvarlarda beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gözünü yeni sezona çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, doğru planlamayla sezona güçlü bir şekilde girmeyi amaçlıyor. Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda daha az maliyetli ancak iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, ayrılacak futbolcuların ardından bütçeyi yeniden oluşturacak.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu da buna göre şekillendirmişti. Batshuayi, Pjanic, Teixeira gibi futbolculara yüksek maaş ödeyen siyah beyazlılar, yeni sezonda daha dengeli bir takım kurmaya çalışacak. Maaş ortalamasını 1 milyon euro dolayında tutmak isteyen yönetim, sadece santrfor transferi için istisna yapacak.

Larin ve Vida da ayrılığın eşiğinde... Yönetim Vida'ya 1.5 milyon Euro, Larin'e ise 1.7 milyon Euro'luk tekliflerine olumlu yanıt alamazken iki ismin de veda etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Torino'nun peşinde olduğun Rıdvan Yılmaz konusunda ise bekleyiş devam ediyor.

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SEMİH KILIÇSOY HAZIRLIK KAMPINA DAHİL EDİLECEK

Beşiktaş 'ın hocası Valerien Ismael, alt yapıdaki oyuncuları da yakından takip ediyor. Fanatik'te yer alan haberde, Bu konuda alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi'den oyuncular hakkında ayrıntılı bilgi alan Ismael'in, Ekşi'nin özellikle izlemesini istediği Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği kaydedildi. 2005 doğumlu olan santrfor pozisyonundaki Semih'in fiziğinin güçlü olmasının yanı sıra hızlı hareket etmesinin ve bitirici vuruşlarının dikkat çektiği belirtildi. Semih'in, yeni sezon öncesi yurt dışındaki hazırlık kampında da yer alacağı bildirildi.

JORDAN AYEW İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gelecek sezon için yıldız bir golcü arayışında olan Beşiktaş 'ta gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'in haberine göre; Sörloth ve Buksa gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jordan Ayew ile temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ganalı golcünün Ada'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Siyah- Beyazlılar'ın oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Marsilya, Aston Villa, Swansea gibi takımların da formasını giyen 30 yaşındaki yıldız bu sezon 33 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asiste imza attı.

Crystal Palace, 2019 yılında Swansea'ye 2.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro... 73 kez Gana Milli Takım formasını giyen tecrübeli golcü 18 kez fileleri havalandırmayı başardı. Jordan Ayew, Fenerbahçe 'de forma giyen Andre Ayew'in kardeşi... Bilindiği gibi Andre Ayew 2018 yılında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Jordan Ayew için şimdiye kadar 24.6 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Piyasa değeri 8 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

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TRANSFER STRATEJİSİ NETLEŞTİ

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda 2021-22’de umduğunu bulamayan Beşiktaş tüm planlarını 2022-23 için yaparken siyah beyazlıların yeni sezon stratejisi netleşmeye başladı. Öncelikli olarak dengeli bir bütçe oluşturmak isteyen Beşiktaş’ın ilk hedefi takım bütçesini 25-30 milyon Euro seviyesinde tutmak.

YÜKSEK MAAŞ YOK

Kiralık Batshuayi ve Pjanic ile Teixeira gibi yüksek maaşlı futbolcular yerine gençler ve uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek.

KOZU GENÇLERi

Yönetim takımın yeni sezonda Avrupa’da mücadele edemeyecek olmasını da avantajına çevirmek istiyor. Öz kaynaktan yetişen isimler, yeni oyuncularla, daha uygun rakama oynayan futbolcularla başarı kovalanacak.

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ISMAEL’E GÜVEN TAM

Siyah beyazlılarda Valerien Ismael’e olan güven tam. Hatta yönetimde Fransız teknik adam ile yeni bir başarı hikayesi yazılabilmesi için acı çekilse bile sabır gösterilmesi görüşü hakim.

TALiSCA PLANDA YOK

Anderson Talisca: Adı sık sık eski kulübü ile anılsa da Beşiktaş’ın tavrı net; Talisca yeni sezon planlarında yok.

SÖRLOTH BEKLEMEDE

Alexander Sörloth: Beşiktaş, Norveçli golcü ile ilgileniyor ancak yönetim adım atabilmek için durumunun netleşmesini bekliyor.

TEKLiFLER YETERSiZ

Rıdvan Yılmaz: Birçok Avrupa kulübünün gündemine olmasına rağmen şu ana kadar gelen teklifler kulübün beklentilerinin çok altında.

RESMi TALEP OLMADI

Alex Teixeira-Ersin Destanoğlu: Beklentileri karşılayamayan Alex’e de Avrupa’nın yakından izlediği Ersin’e de resmi teklif yok.