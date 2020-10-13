Son Dakika | Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar'dan sakatlık ve sözleşme fesih açıklaması

Vincent Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve beni sıcak bir şekilde karşılaşan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce kısa bir hikayemiz vardı. O hikayeyi devam ettirmek için buradayım.

Soru cevap bölümü ise şöyle:

Sakatlığı nüksederse sözleşmesi tek taraflı feshedilecek maddesi var. Bu seni nasıl etkiliyor?

Böyle bir madde var doğru. Buna rağmen bana yapılan iyi karşılamaya teşekkür ediyorum. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Uzun süren bir sakatlığım oldu. Uzun süre oynamadım ama şu anda hiçbir sorunum yok. Oynamaya hazırım.

Daha önce Cenk Tosun ve Demba Ba ile rekabete girmiştin. Şimdi ise Larin ve Güven var. Bu rekabete nasıl bakıyorsun?

Biz burada kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz. 1. veya yedek santrfor söylemine katılmıyorum. Hepimiz elimizden geleni yapacağız.

Önceki Beşiktaş kariyerinde kiralık sözleşmesi bitiminde 4 yıl daha Beşiktaş'ta olacağın açıklanmıştı ama ayrılık yaşandı. Neler oldu o dönem?

O dönem buradan ayrılmam menajerim ve kulüp arasındaki anlaşmazlıkla ilgiliydi. Şimdi yeniden beraberiz. 1+1 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemdeki fesih maddesini de biliyorsunuz. Porto ile 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben sahaya çıkıp hazır olmak istediğim için buraya geldim.

Şenol Güneş döneminde kanat forvet olarak oynamıştın. Şimdi ise santrfor oynayacaksın. Senin için fark var mı?

Ben 9 numarayım. Kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama benden istenirse kanat forvet de oynayabilirim.

Önceden şampiyon bir takıma gelmiştin. O zamandan beri takımın şampiyonluğu yok ve genel olarak da olumsuz bir hava var. Bu konuda düşüncen nedir?

İki farklı dönemi kıyaslamak doğru olmaz. Şimdi yeni bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama yeni takım olarak zamana ihtiyacımız var. Hocamızın isteklerini anlayıp sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi şeyler olacak.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Porto ile Şampiyonlar Ligi maçında Beşiktaş'a karşı oynayıp maç sonu üçlü çektirmiştin. O günü ve bu gelişinde Vodafone Park'a adım attığındaki hislerini sormak istiyorum.

Burada beni çok seven insanlar oldu. O taraftar grubunu kimse kalbimden silemez. Maç sonu üçlüyü de bu duygularla çektirdim. O an benim için ölümsüzdür. Transfer videosunu çekerken de stada geldiğimde çok güzel şeyler hissettim. Attığım goller, yaşadığımız şampiyonluk, taraftarla bütünleştiğim günleri düşündüm.

Beşiktaş ile sözleşmen 1+1 yıllık. Bundan sonraki planların neler? Beşiktaş'ta futbolu bırakmayı düşünür müsün?

Şu anda içinde bulunduğum durumda bunu söylemek kolay değil. Kontratım 1+1 yıllık. Bu sezon sonunu görmek ve ona göre konuşmak lazım.

Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğinde kariyerin çok iyi ilerlemedi. Ayrıldığın için pişmanlık yaşadın mı?

Porto'ya gittiğim dönemde oynuyordum, sakatlanana kadar devamlı oynadım. Sakatlık sonrası işler kötü gitmeye başladı. Şimdi bana güvenen bir kulüpteyim. Oynayıp güven tazeleyeceğim.

Bu sezon kaç gol atmayı planlıyorsun?

Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyüyüp gelişmemiz lazım. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak hiçbir şey kazanamazsanız bunun bir önemi yok. Gol atmak isterim tabii ki ama takım olarak yükselmemiz daha önemli. Nasıl yardım etmem gerekiyorsa onu yapacağım.

Son iki sezonda 22 maça çıktın. Çok azında ilk 11'de başladın. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Yoğun maç temposunu kaldırabilir misin?

Belli bir zamana ihtiyacım var ama bu ne kadar süre bilmiyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu zorluğu kısa zamanda aşacağım.

Başka Avrupa kulüplerinden ve Süper Lig ekiplerinden teklifler de oldu ama Beşiktaş'ı seçtin. Bu konu hakkında neler söylersin?

Burası benim evim. Başkanı, çalışanları, taraftarları... Herkesi tanıyorum. Burada bana güven var. Bütün bunları bildiğim ve bu avantajları kullanmak istediğim için buraya geldim.

Başka teklifler aldın mı?

İspanya'dan gelen teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçtim. Bildiğim, sevdiğim bir kulüp. Burada karşılıklı bir güven var.

Sergen Yalçın ile diyaloğun nasıl? Onun hakkında neler söylersin?

Hoca ile ilişkimiz iyi. Herkesle ilişkim çok iyi. Buraya çok çalışıp kulübe bir şeyler katmaya geldim. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı onların da bana duyacağını düşünüyorum.

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