Son Dakika: Beşiktaş'ta yeni teknik adam belli oluyor! Valerien İsmael için kritik gün...

Haberin Devamı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son olarak İngiltere Premier Lig'in bir altı olan Championship'te West Bromwich'ii çalıştıran Fransız teknik adam Valerien Ismael'le anlaşmıştı.

46 yaşındaki çalıştırıcıyla 700 bin Euro'dan 1+1 yıllığına anlaşan Kazancı, "Ben Valerien Ismael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız onay verirse hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da zaten Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; dün konuyla ilgili olarak Başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir araya gelen Kazancı’nın yeni hoca konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Toplantıda Siyah-Beyazlı ekibin 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ile Genel Sekreter Mesut Urgancılar da bulundu.

Haberin Devamı

Oybirliği aranacak

Başkan Çebi'nin Valerian İsmael'in takımın başına geçmesine olumlu bakıp onay verdiği öğrenildi. Ancak başkan son karar için yönetimde konuyu son bir kez görüşmek istediğini bildirdi. Çebi'nin toplantıda bulunan kurmaylarına, "Çok kritik ve önemli bir karar. Bunu tüm ekip ile son bir kez tartışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından yönetim kurulu bugün toplantıya çağrıldı. Tek gündem maddesi başkanın onay verdiği Valerian Ismael konusu olacak.

Bu toplantıda Fransız hoca için görüş birliği sağlanmasına çalışılacak. Yönetimden de Valerian Ismael'e onay çıkar ve başkanın da son kararı olumlu olursa Siyah Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü 46 yaşındaki teknik adam olacak. Ortak karara varılamazsa hoca arayışları devam edecek.