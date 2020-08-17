Son dakika | Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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