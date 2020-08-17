MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti
GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kulübü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Kadriye Terzi'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika | Beşiktaşta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle