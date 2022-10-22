Son Dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst sevinci

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Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

WEGHORST SEVİNCİ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Wout Weghorst, bugünkü idmanda takımla çalıştı. Hollandalı futbolcunun, Atakaş Hatayspor maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay’a giderek kampa girecek.