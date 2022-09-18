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Son Dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst operasyonu! 10 milyon Euro...

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst
Son Dakika: Beşiktaşta Wout Weghorst operasyonu 10 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 08:34

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, dün akşam İstanbulspor karşısında da golünü attı. Siyah-Beyazlı formayla 7 maçta 7 kez skora katkı yapan başarılı santrfor, 90 dakika sonunda ise 2-2’lik skor sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan üzgün ayrıldı. Öte yandan Kara Kartal’ın Dünya Kupası öncesinde Weghorst’un bonservisini almak için girişimde bulunmayı planladığı kaydedildi.

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Beşiktaş ’ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni yıldızlarından Wout Weghorst, şu ana kadar harika bir performans sergiledi. Weghorst, İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada golünü atmayı başardı.

Bu sezon sadece 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında takımına katkı veremeyen Hollandalı forvet, dün akşamki karşılaşmanın 39. dakikasında golünü attı. Arthur Masuaku ile başlayan atakta top ceza sahası içerisindeki Gedson’a geldi ve o da kale önündeki Weghorst’u buldu.

30 yaşındaki oyuncu, golü atmakta hiç zorlanmadı. Bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede muhteşem bir katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, İstanbulspor savunmasına da sürekli baskı yaparak takımına bu açıdan da destek verdi. Ancak maçın 2-2 sona ermesi sonrasında Weghorst’un mutluluğu yarım kaldı.

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Bonservisi için girişim olacak

Fanatik'in habeirne göre; Burnley’den 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcunun bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, anlaşma gereği bonservisi 4 taksitle ödeyebilecek.

Öte yandan yıldız futbolcu, Katar’da yıl sonunda düzenlenecek Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımı formasıyla görev yapacak. Kara Kartal’ın Dünya Kupası öncesinde Weghorst’un bonservisini almak için girişimde bulunmayı planladığı kaydedildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst

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