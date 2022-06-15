Son dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst imzaya kaldı | Transfer haberi

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Beşiktaş dış transferdeki ilk hedefine ulaştı ve kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, İngiltere’nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı santrforun transferini imza aşamasına getirdi. Premier Lig’den Championship’e düşen Burnley’in elden çıkarmak istediği Weghorst ile daha önceden el sıkışan yöneticiler, futbolcunun kız arkadaşı Nikki Van Esch’in kararını bekliyordu. Van Esch’in de İstanbul’da yaşamayı kabul etmesiyle transferin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

14 milyon Euro’ya alınmıştı

29 Yaşında ve 1.97 metre boyundaki Wout Weghorst, Beşiktaş’tan yılda 2 milyon 700 bin Euro garanti para alacak. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, hatırlanacağı üzere daha önce yaptığı açıklamalarda, “Transferde en yüksek parayı santrfora vereceğiz. Ama alacağımız santrfor kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu olacak” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş, geçtiğimiz ocak ayında 14 milyon Euro’ya transfer ettiği Weghorst’un yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Burnley’ye herhangi bir bedel ödemeyecek.

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44 maçta 9 gol, 4 asist

7 Ağustos 1992 doğumlu Wout Weghorst profesyonel kariyerinde Hollanda’nın FC Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley takımlarında forma giydi. Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli futbolcu, 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Weghorst, devre arasında transfer olduğu Burnley’de 44 maçta oynarken; 9 gol attı ve 4 de asist yaptı. Yeniden yapılanan ve gençleşen Beşiktaş kadrosunun en pahalı futbolcuları arasında yer alacak olan Wout Weghorst’un önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KARTAL’IN iLK TRANSFERi SAiSS iMZAYA GELDi

Transfer çalışmalarını yoğun biçimde sürdüren Beşiktaş, her konuda anlaşma sağladığı Romain Saiss’i dün gece İstanbul’a getirdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Faslı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan mukaveleyi imzalaması bekleniyor. 2+1 yıllık imza atacak 32 yaşındaki futbolcuya yılda 1.5 milyon Euro verilecek; bonuslarla birlikte bu rakam 2 milyon Euro’ya yükselebilecek. Futbola Fransa’da başlayan Romain Saiss, bu ülkede Clermont, Le Havre ve Angers formalarını giydikten sonra 2016’da 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton’a transfer oldu.