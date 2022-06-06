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Son dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst heyecanı! Hollandalı golcü transferi doğruladı

#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst
Son dakika: Beşiktaşta Wout Weghorst heyecanı Hollandalı golcü transferi doğruladı
İsmail ER

Beşiktaş’ın gündemindeki Hollandalı golcü ülke basınına kulübün ilgisini doğruladı. 29 yaşındaki yıldız “Burnley ile Championship’te oynamayacağıma dair mutabakatımız var. Her söylentiye inanmamak gerek ama Almanya, İngiltere ve Türkiye’den ilgi var, henüz anlaşma yok” dedi.

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Aboubakar’ın ayrılmasının ardından geçen sezon Batshuayi’den beklenen verimi alamayan Beşiktaş, 2022-23’e etkili bir golcü ile girmekte kararlı. Kulübün gündemindeki isim ise Premier Lig’den düşen Burnley’nin Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst. Devre arası Wolfsburg’dan 14 milyon Euro bonservisle alınan 29 yaşındaki golcünün Ada macerası adeta kabusa döndü. Burnley ile çıktığı 20 maçta sadece 2 gol atan Weghorst takımının küme düşmesini de engelleyemedi.

Burnley ile oturup konuşacağım

Yakından takip edilen golcü futbolcunun Hollanda basınına Burnley ile kariyerine devam etmeyeceğini açıklaması Beşiktaş’ı umutlandırdı. Voetbal International’a konuşan 29 yaşındaki forvet “Burnley ile Championship’te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye’den ilgi olduğunu aktarabilirim ama henüz anlaşma yok. Şu anda milli takımda iyi performans göstermeye odaklandım. Daha sonra Burnley ile geleceğim hakkında konuşacağım” dedi.

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Almanya’da 144 maçta 70 gol attı

Futbola Hollanda ekibi DETO Twenterand’da başlayan Wout Weghorst daha sonra ülkesinde Willem II, Emmen, Heracles, AZ Alkmaar formaları giydi. 2018- 19’da 10.5 milyon Euro’ya AZ’den Wolfsburg’a transfer oldu. Bundesliga ekibinde 144 maçta 70 gol, 22 asist ile 92 gole direkt katkı verdi. Geride kalan sezonun devre arasında ise Burnley’nin yolunu tuttu. İngiliz ekibiyle 3 yıllık daha anlaşması bulunan Weghorst’u satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaş, futbolcu ile görüştükten sonra Burnley ile masaya oturacak.

PiYASA DEĞERi 17 MiLYON EURO

Championship’te oynamayacağım konusunda Burnley ile mutabakatımız var” diyen Wout Weghorst için İngiliz ekibinin 1 milyon Euro kiralama bedeli istemesi bekleniyor. Hollandalı oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 17 milyon Euro.

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst

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