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Son Dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst antrenmana çıktı! Manchester United ile görüşmeler sürüyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst
Son Dakika: Beşiktaşta Wout Weghorst antrenmana çıktı Manchester United ile görüşmeler sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 15:25

Beşiktaş'ta ismi Manchester United ile anılan Wout Weghorst, siyah beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın (11 Ocak) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

WEGHORST ANTRENMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ta ismi Manchester United ile anılan Wout Weghorst, siyah beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

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Wout Weghorst'un menajeri dün tesislere gelerek Beşiktaş yönetimiyle görüşmüştü. Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini iletti ve Manchester United ile Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Wout Weghorst transferinde ısrarcı ancak Beşiktaş alternatif golcü bulana kadar başarılı ismi gönderme konusunda acele etmiyor. Taraflar anlaşmaya yakın ancak henüz resmi bir gelişme yok.

 

 

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst

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