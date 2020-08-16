Son Dakika | Beşiktaş'ta Welinton transferinin gecikme sebebi belli oldu!

31 yaşındaki stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle veren Siyah-beyazlılar, altyapıdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi'yi de göndermeyi kabul etti. Ancak Turuncu-yeşilli kulübün ayrıca 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı da bonservisiyle istemesi tansiyonu yükseltti. Bu talebe kızan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert çıkış yaparak, "İlk anlaşma şartlarını kabul ediyorlarsa etsinler, kabul etmiyorlarsa kendileri bilir" ifadelerini kullandı.

Dünkü görüşmelerde Beşiktaş cephesinin Ahmet'i kiralık olarak göndermeye ikna olduğu ve yeni pürüz çıkmazsa transferin biteceği öğrenildi. (Sabah)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!