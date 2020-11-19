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Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Welinton gerçeği! Sergen Yalçın haklı çıktı...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Welinton gerçeği! Sergen Yalçın haklı çıktı...
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Beşiktaş'ta Fatih Aksoy ile takası sonrası Beşiktaş taraftarının eleştirdiği Brezilyalı stoper Welinton'a Sergen Yalçın sahip çıkmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında yoğun uğraşlar sonunda Alanyaspor'dan Fatih Aksoy takası sonrası takıma katılan Welinton'a yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Önceki gün bir televizyon programında oyuncusunu "Welinton'ı ben istedim, performansından çok memnunum, iyi ki almışız. Oyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Totale bakarım ben. Kendisi çok iyi oyuncu" diyerek övdü.

İşte 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin istatistikleri:

Ligde 7 lig maçında oynayan Welinton, 6 kez rakibin şut atmasını engellerken bu alanda takımın en iyi futbolcusu. Maç başına ise 0.9 oran tutturdu.

12 defa rakibin atak yapmasını engelleyip topu uzaklaştırmayı başardı. Bu istatistikte de takımın lider ismi konumunda. Maç başı ise 1.7 oran yakaladı.

6 kez rakibin olağan hücumunu sekteye uğratarak top kaptı. Bu alanda takımının en iyi 5. futbolcusu oldu.

11 defa rakipten top çalmasının yanı sıra sadece 2 kez çalım yedi. Bu alanda da siyah-beyazlıların en iyi 4. ismi.

27 kez hava topu mücadelesinde bulunurken, 20'sinde başarı sağladı. Maç başına ise 2.9 oran yakalamayı başardı.

7 karşılaşmada sadece 2 defa top kaptırdı. (Sabah)

Son Dakika | Beşiktaşta Welinton gerçeği Sergen Yalçın haklı çıktı...

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