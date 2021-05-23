Son Dakika: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’ın yerine ilk hedef İsviçreli Haris Seferovic

Siyah beyazlılar bu sezon Benfica’da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic’in yanı sıra Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih’ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht’ten kaleci Timon Wellenreuther’i önerdiğini söyledi.

Ayrıca Giresunspor ve Adana Demirspor’dan isimlerini gizli tuttuğu iki futbolcuyla görüştüklerini belirten Kocadağ, “Bu sezon olduğu gibi kulübümüzün imkanlarına en uygun futbolcuların transfer edeceğiz” diye konuştu.

DORUKHAN TOKÖZ: iLERiDE NE OLUR BiLEMEM

Beşiktaş’taki geleceği belirsiz olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu’dan ‘Gidiyorum’ şarkısını çaldırmasıyla ilgili, “Şarkıyı da Beşiktaş’ı da çok seviyorum. O yüzden seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz” dedi.