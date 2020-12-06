MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki o madde...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki o madde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.12.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki o madde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ta son haftaların formda golcüsü Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olması sonrasında hücum hattını eski oyuncusu Vincent Aboubakar’la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş’ta 2016-17 sezonunun ardından başladığı ikinci döneminde etkili bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, özellikle son 3 haftada coştu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, takımını tekrar şampiyonluk yarışına taşıdı. Beşiktaş’la 1+1 yıllık anlaşması bulunan başarılı futbolcuyla ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Aboubakar satılırsa işler değişecek

Portekiz ekibi Porto’dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar’ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek...

Beşiktaş ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, Kara Kartal’dan başka bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak. (Fanatik)

 

Son Dakika | Beşiktaşta Vincent Aboubakarın sözleşmesindeki o madde...

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle