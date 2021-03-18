Son Dakika: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci! Derbi öncesi paylaşım...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan yarı final mücadelesinde sakatlanan ve tedbir amaçlı oyundan alınan deneyimli golcü, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bu sezon siyah beyazlı ekibin en önemli gol silahı konumunda bulunan Vincent Aboubakar, 21 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahada olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaş, bugünkü antrenmanın ardından Vincent Aboubakar paylaşımında bulunarak taraftarına Kamerunlu golcünün derbiye hazır olduğu mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

29 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan yarı final mücadelesinde dizinde ağrı hissettmiş ve kritik Fenerbahçe derbisini düşünülerek riske edilmemiş ve kendi isteğiyle ikinci yarıda forma giymemişti.