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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci! Derbi öncesi paylaşım...

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci! Derbi öncesi paylaşım...

Süper Lig'de bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan yarı final mücadelesinde sakatlanan ve tedbir amaçlı oyundan alınan deneyimli golcü, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bu sezon siyah beyazlı ekibin en önemli gol silahı konumunda bulunan Vincent Aboubakar, 21 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahada olacak.

Son Dakika: Beşiktaşta Vincent Aboubakar sevinci Derbi öncesi paylaşım...

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaş, bugünkü antrenmanın ardından Vincent Aboubakar paylaşımında bulunarak taraftarına Kamerunlu golcünün derbiye hazır olduğu mesajını verdi.

Son Dakika: Beşiktaşta Vincent Aboubakar sevinci Derbi öncesi paylaşım...

NE OLMUŞTU?

29 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan yarı final mücadelesinde dizinde ağrı hissettmiş ve kritik Fenerbahçe derbisini düşünülerek riske edilmemiş ve kendi isteğiyle ikinci yarıda forma giymemişti.

 

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