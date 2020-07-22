Son dakika | Beşiktaş'ta Vida'ya olay sözleşme! Maliyeti 20 milyon Euro'yu buldu

Fikret Orman döneminde Avrupa kupalarına katılım için Vida’ya "Kâğıdı imzala, 625 bin Euro’luk alacağını ödeyemezsek 1 ay sonra iki katını veririz" sözü verildi.

Orman'ın ayrıca "Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dediği ardından parayı ödeyemeyince Vida'ya olan borcun 1 milyon 250 bin Euro'ya çıktığı öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödendi. Yıllık da 3 milyon 700 bin Euro verildi. 4.5 yıllık maaşı ise 16 milyon 650 bin Euro'yu buldu.

FATURA 20 MİLYON 415 BİN EURO

Vida için 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik bedeli de ödendi. Vida'nın maliyeti 19 milyon 750 bin Euro'yu buldu. 625 bin liralık faiz cezası da konulduğunda fatura, 20 milyon 415 bin Euro'ya çıktı. (Ajansspor)

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