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Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözü 1. Lig golcüsünde! Başkan görüşmeyi açıkladı...

#Phillipe Keny#Transfer#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaşta Valerien Ismaelin gözü 1. Lig golcüsünde Başkan görüşmeyi açıkladı...

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny'nin transferi için golcü futbolcu ile görüştüğü ortaya çıktı.

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Kadrosuna son olarak İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı dahil eden Beşiktaş, transferde atağa geçti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'daki performansıyla göz dolduran Philippe Keny için harekete geçti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Keny ile Valerien Ismael'in görüştüğünü açıkladı. Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuşan Mustafa Gürsel, "Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Philippe Keny ile görüştü. Keny şu anda burada, biz Keny bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Keny kendini geliştiriyor, bir yıl daha bizimle devam ederse ben daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsel ayrıca, "Philippe Keny farklı bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu, geçtiğimiz yıl antrenman kaçırmadı. Keny futbolda iyi yerlere gelmek istiyor, önü açık ve potansiyeli olan bir isim, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

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23 yaşındaki Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da 36 maçta forma giyerken 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 7 golün de asistini yaptı. Keny'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.

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#Phillipe Keny#Transfer#Beşiktaş

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