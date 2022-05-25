Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gönlündeki isim Sörloth | Transfer haberi

İstemediği futbolcuların listesini yönetime sunan Fransız teknik adam ve Genel Menajer Ceyhun Kazancı yoğun bir mesai harcıyor.
Scout ekibi 23 kişilik bir kadro hazırlarken, listedeki tüm oyuncuların özel yaşamlarından, istatistiklerine kadar ince eleyip sık dokuyacak olan İsmael, yönetimin görüşme yapacağı isimleri seçecek.
Bu 23 kişilik listede Ismael forvetlerin üzerinde duruyor. Gönlündeki isim Sörloth.
Öte yandan menajerlerin de 30’a yakın oyuncu ismi verdiği öğrenildi. Bunlar arasında Tocmac Nguen, Jacob Ondrejka, David Martinez, Florin Tanase bulunuyor.