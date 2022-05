Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien İsmael kararını verdi! 13 isimle yollar ayrılacak | Transfer haberi

Haberin Devamı

Bu yıl ligde, kupada, Avrupa’da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş’ta 2022-23’ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı’ya verdi. Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.

14 yabancı olursa Atiba ile devam

Fransız teknik adamın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler ise başta Lens, Douglas, Ljajic ve N’Sakala olmak üzere, kiralık sözleşmeleri biten Batshuayi, Pjanic ile beklentilerin uzağında kalan Alex Teixeira, Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Larin. Yine sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulüpten ayrılacağını açıklayan Domagoj Vida ile birlikte toplamda 13 oyuncu ile vedalaşılacak. 2013 yılından bu yana siyah beyazlı formayı giyen Atiba’nın durumu ise TFF’nin yabancı sınırı ile ilgili kararına göre netleşecek. Sayı 14’te kalırsa 39 yaşındaki futbolcu kalacak, 12’ye inerse o da gidecek.

Güven ve Can’ın kalması isteniyor

Siyah beyazlılar mevcut kadroda yer alan Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile ise yola devam etmek istiyor. Bu sezon 32 resmi maçta 6 gol, 3 asistle 9 gole katkı veren Güven için sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Valerien İsmael’in göreve geldikten sonra sakatlık nedeniyle kaçırdığı 2 maç dışında tüm maçlarda şans verdiği Can için ise kiralık geldiği kulübü Schalke görüşmeler sürüyor. 1 yıllık aranın ardından Bundesliga’ya dönen Alman ekibinin 21 yaşındaki futbolcu için makul bonservis ücretini kabul etmesi durumunda Can Bozdoğan yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

Öncelik stoper ve golcüde olacak

Yeni sezonda kadrosunu gençleştirerek takım bütçesini 25-30 milyon Euro seviyesinde tutmayı hedefleyen siyah beyazlıların transferde önceliği ise stoper ve santrfor. Beşiktaş scoutların takip ettiği isimler arasında İsrail U16, U17, U19 takımında geleceğin parlak isimleri arasında gösterilen genç stoper Maor Yashilirmak var. 2005 doğumlu ve Türk pasaportu olan Yashilirmak’ın hırsı, tekniği ve zekası ile dikkat çektiği ifade edildi. Golcü için 1 numaralı aday olan Alexander Sörloth’un gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Leipzig’in tavrı transferin rotası çizecek.