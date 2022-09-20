Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı verildi! Ceyhun Kazancı'nın raporu ortaya çıktı: "Sebep Ismael değil, bazı oyuncular ve sakatlıklar"

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Beşiktaş’ta sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın, son 2 maçta yaşanın 5 puanlık kaybın nedenleriyle ilgili kendisinden bilgi isteyen kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’ye verdiği raporun ana hatları ortaya çıktı. Kazancı’nın özetle “Sorun teknik direktör Valerien İsmael ya da ekibinde değil, bazı oyuncuların istikrarsız form grafiğinde. Radikal önlemlerle gerek yok, milli arada yapılacak çalışmalarla takım gerçek kimliğine kavuşacak” mesajını verdiği raporda öne çıkan maddeler şöyle:

HOCANIN OYUNCULARLA İLETİŞİMİ ÇOK İYİ

1- Takım içinde herhangi bir sıkıntı yok. Çalışma şartları ve ortam güzel. Valerien İsmael’in oyuncularla iletişimi son derece iyi.

2- Bazı futbolcuların uzun süren sakatlıkları (Ghezzal, Atiba, Josef, Welinton), oyun planının oturmasına engel teşkil etti.

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3- En önemli sorun istikrarsızlık. Her maç farklı oyuncuların performansı düşüyor. Öyle ki her maç öncesi ‘Bu kez hangi oyuncu geri kalacak’ tahminleri yapılıyor.

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SAVUNMA VE KALE ELEŞTİRİLİYOR AMA...

4- Savunma ve kale çok eleştiri alıyor ancak teknik ekip asıl sorunun orta sahadaki düşüşten kaynaklandığı görüşünde.

5- Son iki maçtaki puan kayıplarının getirdiği moral bozukluğunu gidermek için futbolculara psikolojik destek veriliyor.

6- Milli maçlar için lige verilen ara, sıkıntıları ortadan kaldırmak için iyi bir fırsat olacak. Bu süreçte sakatlar iyileşecek ve oyun sistemi tam olarak oturacak.

SEZONU iSMAEL iLE BiTiRECEĞiZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı görüş alışverişi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan gelen rapor doğrultusunda teknik direktör Valerien İsmael hakkındaki kararını verdi. Çebi, “İsmael ile sezonu bitireceğiz. Kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz. Beşiktaş’ta tek kriteri var, o da şampiyonluk. Kendisine bu şekilde izah ettim, o da bunun için Beşiktaş’ta olduğunu ifade etti” diye konuştu.