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Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Ahmet Nur Çebi
Son Dakika: Beşiktaşta Valerien Ismael kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 15:56

Beşiktaş yönetimi, son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili kararını verdi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam etme kararı aldı.

NTV'nin haberine göre; Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

HAFTA SONU GÜVENOYU VERMİŞTİ

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael’e olan güvenini dile getirerek, “Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael’in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Ahmet Nur Çebi

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